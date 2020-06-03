Во Владивостоке арестовано имущество "Восточной верфи" на 12,5 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Судебные приставы арестовали шесть автомобилей судостроительного предприятия "Восточная верфь" во Владивостоке на общую сумму 12,5 млн рублей, сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

"Арестовано имущество "Восточной верфи", - сказал источник ТАСС.

Ранее пресс-служба УФССП по Приморскому краю сообщила об аресте шести авто неназванного судостроительного предприятия по исполнительному производству о различных задолженностях на общую сумму более 12,5 млн рублей, а также более 1 млн рублей исполнительского сбора.

Автотранспорт оставлен на ответственное хранение должнику. Директор предприятия предупрежден об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 312 УК РФ ("Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации").

Верфь образована в 1952 году, она расположена в черте Владивостока на берегу бухты Малый Улисс залива Петра Великого. Общая площадь территории предприятия составляет 23,27 га. За годы работы здесь построено свыше 400 кораблей для Тихоокеанского флота и морских пограничных сил, а также судов для рыбопромысловых организаций Дальнего Востока. Верфь имеет большой опыт постройки кораблей на экспорт.