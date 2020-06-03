В Красноярском крае полиция разыскивает неизвестных, сорвавших российский флаг со здания

КРАСНОЯРСК, 3 июня. /ТАСС/. В городе Иланский Красноярского края неизвестные сорвали с административного здания российский флаг и знамя, установленные ко Дню Победы. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МВД.

"Неустановленные лица сорвали российский флаг и знамя, [установленные] ко Дню Победы, со здания управления социальной защиты", - сказал собеседник агентства.

По словам собеседника агентства, злоумышленников было двое. Сейчас полицейские устанавливают их личности и ведут поиск. По данному факту начата проверка.

Город Иланский находится в 279 км восточней Красноярска, в нем проживает около 15 тыс. человек.