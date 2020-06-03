МЧС России продезинфицировало 2,6 тыс. лечебных и 1,6 тыс. образовательных учреждений

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Сотрудники МЧС России с целью минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию более 2,7 тыс. лечебных и 1,6 тыс. образовательных учреждений. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе министерства.

"Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 17 млн кв. метров социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 2,6 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2,7 млн кв. метров, более 1,6 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 3,6 млн кв. метров", - сказали в пресс-службе.

Кроме того, как отметили в МЧС, специальная санитарная обработка проведена на более, чем 9,8 тыс. объектах социального обслуживания общей площадью более 5,8 млн кв. метров. Также обработано более 27,7 тыс. зданий и сооружений транспортной инфраструктуры общей площадью более 5 млн кв. метров.

Дезинфекция на регулярной основе проводится на собственных объектах министерства. К настоящему моменту обработано более 42,7 тыс. объектов МЧС России общей площадью более 33,8 млн кв. м. Также продезинфицировано более 5,2 тыс. км дорог и более 62 тыс. единиц техники, в том числе более 41 тыс. единиц техники МЧС России.