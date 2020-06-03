Центр профессионального образования для инвалидов открыли на севере Хабаровского края

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Ресурсный центр профессионального образования для инвалидов открыли в Николаевске-на-Амуре на севере Хабаровского края. Его выпускникам помогут в трудоустройстве, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"На базе Николаевского-на-Амуре промышленно-гуманитарного техникума создан ресурсный центр инклюзивного профессионального образования. В его задачи входит не только обучение студентов с ограниченными возможностями здоровья, но и помощь в их дальнейшем трудоустройстве", - говорится в сообщении.

В техникуме также завершается работа по созданию банка данных численности инвалидов в северных территориях Хабаровского края, идет апробация модели наставничества, формируется база данных для учета студентов на всех этапах обучения в техникуме, их трудоустройства и дальнейшей адаптации. В этом году по адаптированным образовательным программам профессиональной подготовки в техникуме обучаются 48 человек.

Еще два ресурсных центра для инвалидов ранее создали в Хабаровском промышленно-экономическом техникуме и Комсомольском-на-Амуре колледже технологий и сервиса. В хабаровском техникуме для обучения инвалидов с нарушениями слуха и зрения оборудованы аудитории, библиотека, конференц-зал, комната психологической разгрузки. В колледже в Комсомольске-на-Амуре за последние три года создали и полностью укомплектовали учебные аудитории и мастерские. В 18 аудиториях предусмотрены рабочие места для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата, есть оборудование для людей с нарушением зрения и слуха.

В этом году на развитие ресурсных центров в Хабаровском крае из федерального и регионального бюджетов выделены почти 19 млн рублей субсидий. На эти средства приобретено учебное, реабилитационное, компьютерное оборудование и программное обеспечение, подготовлены преподаватели для работы со студентами с нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, расстройством интеллекта.

В Хабаровском крае студенты с ограниченными возможностями здоровья осваивают программы в 22 колледжах и техникумах и могут продолжить обучение в вузах. При этом десять учебных заведений имеют отдельный заказ на подготовку обучающихся с интеллектуальными нарушениями. Ранее начальник управления профессионального образования Министерства образования и науки Хабаровского края Игорь Макурин сообщал ТАСС, что колледжи и техникумы региона в 2020 году начнут обучение инвалидов четырем новым профессиям - кухонный рабочий, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин, а также по направлению медицинский массаж.