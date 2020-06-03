Попавшего под поезд медвежонка под Хабаровском будут выхаживать в реабилитационном центре

ХАБАРОВСК, 3 июня. /ТАСС/. Единственный выживший после столкновения поезда с медвежьей семьей медвежонок в Хабаровском крае будет проходить лечение в центре реабилитации диких животных "Утес", куда его доставили в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщили в центре.

Ранее сообщалось, что недалеко от Хабаровска под поезд попала медведица с тремя медвежатами. Выжил только один медвежонок.

"Медвежонка доставили к нам в очень тяжелом состоянии, но довезли. Сейчас проведем обследование, попытаемся поставить на ноги. Это бурый медведь 2020 года рождения", - сказал представитель центра.

Если медвежонок поправится, его после курса реабилитации выпустят в естественную среду.