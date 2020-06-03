Военные врачи помогут бороться с коронавирусом еще двум районам Дагестана

"В целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения коронавирусной инфекции к пяти районам Дагестана, жителям которых оказывают помощь военные врачи полевого госпиталя Западного военного округа в поселке Ботлих, подключены Хунзахский и Шамильский районы республики, население которых превышает 60 тыс. человек", - проинформировали в ведомстве.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Военные медики, работающие в полевом госпитале в поселке Ботлих в Дагестане, будут консультировать и лечить жителей еще двух районов республики - Хунзахского и Шамильского. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

В министерстве напомнили, что госпиталь обеспечен лекарствами, в нем есть современное медицинское оборудование, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы для интенсивного наблюдения за пациентами, рентгенографические и УЗИ-аппараты, а также лаборатория.

"В настоящее время 77 пациентов продолжают лечение в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакске. Все поступившие на стационарное лечение пациенты находятся под постоянным наблюдением квалифицированных военных медиков", - добавили в Минобороны.

О ситуации с коронавирусом в республике

Согласно последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в Дагестане зарегистрировано 5 228 подтвержденных случаев инфицирования (плюс 132 за сутки), 4 457 человек выздоровели, умер 271 человек. Более 6 тыс. жителей находятся на изоляции.

Республика занимает шестое место среди регионов РФ по числу инфицированных.

С 31 марта в Дагестане действует режим самоизоляции до улучшения эпидемической обстановки, в большинстве городов и районов региона введен масочный режим.

По поручению президента РФ Владимира Путина для оказания помощи населению Дагестана в борьбе с распространением коронавируса развернуты два полевых многофункциональных госпиталя, их общая вместимость - 200 коек.