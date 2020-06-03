Владелец русского ресторана в Сан-Диего планирует до последнего защищаться от мародеров

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Владелец ресторана русской кухни в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) планирует до последнего защищать свой бизнес от мародеров, активизировавшихся на фоне протестов и беспорядков в США. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал во вторник сам владелец ресторана "Пушкин" Айк Газарян.

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок, на котором изображены несколько крепких мужчин, выстроившихся живым щитом перед рестораном русской кухни в Сан-Диего. "Я понимал, что под угрозу попадает мой ресторан, соседний магазин, с хозяевами которого мы очень тесно общаемся и дружим семьями, и я позвал своих друзей - тех, у кого есть разрешение на оружие", - рассказывает Газарян.

"Естественно, мои друзья пришли на помощь, отстояли [ресторан], дали понять, что это место защищается местными и ломиться к нам не стоит", - отметил предприниматель. Он подчеркнул, что те из защитников ресторана, у кого было оружие, стояли внутри помещения за витриной. "Многие [из протестующих] замечали это и быстро проходили мимо", - указал он.

Мафией назвали в шутку

Фотография в соцсетях сопровождалась подписью: "Русская мафия обороняется в полную силу". Сам Газарян отметил, что эта приписка не соответствует действительности и была сделана "в шутку владельцем предприятия напротив". "Они увидели, что русские ребята стоят, защищают свой бизнес, и просто решили назвать их мафией", - рассказал хозяин ресторана.

Он также подчеркнул, что не намерен заколачивать окна своего ресторана фанерой или листами железа, как это делают владельцы большинства других предприятий общепита и магазинов, подвергающихся налетам мародеров. "Для меня это дело принципа, мы будем дальше противостоять, - подчеркнул он. - Мы будем аккуратны, но мы будем здесь, будем защищать себя. Мне кажется, все, у кого есть бизнес, должны это делать".

Готовы прийти на помощь

На вопрос о том, готовы ли будут защитники "Пушкина" прийти на помощь другим предпринимателям из русскоговорящей общины, Газарян ответил утвердительно. "Если кто-то из них попросит о помощи, то мы будем рады. Пока не просили", - указал он. При этом, по его словам, перед владельцами предприятий стоит реальная угроза, так как у многих из протестующих при себе имеется оружие.

"Мы находимся рядом с Мексикой, это юг, поэтому здесь очень много гангстеров, и они не готовы протестовать - они пришли конкретно, чтобы грабить, - рассказывает предприниматель. - Я видел, как перед рестораном запарковалась машина и один из них достал пистолет и начал прилюдно его чистить, потому что полицейских [поблизости] не было". Кроме того, по его словам, ситуация осложняется тем, что власти Сан-Диего до сих пор не ввели комендантский час, что помогло бы правоохранительным органам подавить беспорядки.