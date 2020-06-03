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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Владелец русского ресторана в Сан-Диего планирует до последнего защищаться от мародеров

Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок, на котором изображены несколько крепких мужчин, выстроившихся живым щитом перед рестораном русской кухни в Сан-Диего

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /Корр. ТАСС Сергей Юматов/. Владелец ресторана русской кухни в американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) планирует до последнего защищать свой бизнес от мародеров, активизировавшихся на фоне протестов и беспорядков в США. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал во вторник сам владелец ресторана "Пушкин" Айк Газарян.

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Ранее пользователи социальных сетей обратили внимание на снимок, на котором изображены несколько крепких мужчин, выстроившихся живым щитом перед рестораном русской кухни в Сан-Диего. "Я понимал, что под угрозу попадает мой ресторан, соседний магазин, с хозяевами которого мы очень тесно общаемся и дружим семьями, и я позвал своих друзей - тех, у кого есть разрешение на оружие", - рассказывает Газарян.

"Естественно, мои друзья пришли на помощь, отстояли [ресторан], дали понять, что это место защищается местными и ломиться к нам не стоит", - отметил предприниматель. Он подчеркнул, что те из защитников ресторана, у кого было оружие, стояли внутри помещения за витриной. "Многие [из протестующих] замечали это и быстро проходили мимо", - указал он.

Мафией назвали в шутку

Фотография в соцсетях сопровождалась подписью: "Русская мафия обороняется в полную силу". Сам Газарян отметил, что эта приписка не соответствует действительности и была сделана "в шутку владельцем предприятия напротив". "Они увидели, что русские ребята стоят, защищают свой бизнес, и просто решили назвать их мафией", - рассказал хозяин ресторана.

Он также подчеркнул, что не намерен заколачивать окна своего ресторана фанерой или листами железа, как это делают владельцы большинства других предприятий общепита и магазинов, подвергающихся налетам мародеров. "Для меня это дело принципа, мы будем дальше противостоять, - подчеркнул он. - Мы будем аккуратны, но мы будем здесь, будем защищать себя. Мне кажется, все, у кого есть бизнес, должны это делать".

Готовы прийти на помощь

На вопрос о том, готовы ли будут защитники "Пушкина" прийти на помощь другим предпринимателям из русскоговорящей общины, Газарян ответил утвердительно. "Если кто-то из них попросит о помощи, то мы будем рады. Пока не просили", - указал он. При этом, по его словам, перед владельцами предприятий стоит реальная угроза, так как у многих из протестующих при себе имеется оружие.

"Мы находимся рядом с Мексикой, это юг, поэтому здесь очень много гангстеров, и они не готовы протестовать - они пришли конкретно, чтобы грабить, - рассказывает предприниматель. - Я видел, как перед рестораном запарковалась машина и один из них достал пистолет и начал прилюдно его чистить, потому что полицейских [поблизости] не было". Кроме того, по его словам, ситуация осложняется тем, что власти Сан-Диего до сих пор не ввели комендантский час, что помогло бы правоохранительным органам подавить беспорядки.

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