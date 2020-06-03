Мэр Сеула рассказал, как Южной Корее удалось сдержать распространение коронавируса

"Мы не прибегали к закрытию и изоляции города, с самого начала посчитав, что это не может быть решением проблемы, и оказались правы", - подчеркнул он.

СЕУЛ, 3 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Отказ от полномасштабного карантинного режима в Сеуле был правильным решением, которое позволило городу нормально функционировать во время пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун.

Мэр отметил, что власти Сеула доверились гражданам, ответственный и сознательный подход каждого из которых является лучшей профилактикой заболевания. "Мы провели опрос общественного мнения, по итогам которого около 60% горожан поддержали идею повседневного социального дистанцирования, после чего была запущена соответствующая кампания, которая, в частности, предусматривает обязательное ношение масок в общественном транспорте и публичных местах", - подчеркнул Пак Вон Сун.

"Каждый житель столицы, население которой превышает 10 млн человек, является главным субъектом карантинных мер, тем самым спасая нас, наши семьи, соседей и все городское сообщество. Небольшой вклад каждого человека может оказаться в этом деле решающим", - отметил мэр.

Технологии на страже здоровья

Пак Вон Сун сообщил, что власти Сеула проводят политику открытости и прозрачности в отношении пандемии, запустив специальный информационный портал о коронавирусной инфекции. Оперативно проводятся СМС-рассылки, в которых содержатся последние данные о том, где выявлены новые случаи заражения. Создано специальное мобильное приложение, которое позволяет гражданам самостоятельно провести первоначальную диагностику состояния здоровья на предмет заболевания, а властям - оперативно реагировать на новые случаи заражения.

"В столице сформирована специальная бригада, задача которой - быстро реагировать на новые локальные вспышки инфекции, и она сыграла важнейшую роль в предотвращении распространения вируса в зонах повышенного риска, таких как больницы и другие места скопления людей", - резюмировал градоначальник.

Опыт борьбы с "верблюжьим гриппом"

Мэр подчеркнул, что к началу пандемии столичные власти уже имели определенный опыт в борьбе с массовыми заражениями, что помогло довольно быстро обуздать новый коронавирус. "Пять лет назад мы столкнулись со вспышкой ближневосточного респираторного синдрома, который еще называют MERS, или "верблюжий грипп". Еще тогда горожане осознали, что их активное участие помогло быстро преодолеть кризис. Таким образом, опыт, полученный в тот трудный период, помогает нам сегодня", - сказал Пак Вон Сун.

По его словам, с приходом в Сеул нового коронавируса не пришлось долго убеждать граждан соблюдать базовые правила гигиены, такие как постоянное ношение защитных масок и мытье рук. В то же время, признал мэр, власти столкнулись с рядом трудностей: попытки ряда групп организовать незаконные демонстрации в центре города, вспышки инфекции, связанные с религиозными учреждениями и ночными клубами.

"Мы прошли через несколько острых ситуаций и еще можем столкнуться с ними в будущем. Граждане осознают это и морально готовы к эпохе, когда сосуществование с вирусом станет новой реальностью нашей повседневной жизни", - резюмировал сеульский мэр.

Ситуация с коронавирусом

Количество новых случаев заражения коронавирусом в Республике Корея в последние дни колеблется в пределах от 30 до 50, а их общее число с начала февраля составило 11 590. Сейчас большинство новых случаев фиксируется в Сеуле и соседних регионах.

Число умерших в результате обострения хронических заболеваний, спровоцированного коронавирусом, составляет 273, а общее число вылечившихся - 10 467.