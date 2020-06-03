Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

"Даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Сразу отметим, что все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта", - отмечается в сообщении.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Эксперты Роскачества предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, количество которых зависит от спелости. Об этом говорится в сообщении организации.

В частности, эксперты напомнили, что в картофеле с зелеными "бочками" содержится растительный гликоалкалоид - солонин, вызывающий головную боль и расстройство желудка.

"Все цветные образования на корнеплоде следует срезать. Если образование обширное и покрывает более половины клубня, то его лучше выбросить. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. При термической обработке соланин полностью разрушается лишь при температуре свыше 250°С, то есть в процессе обычной варки или жарки он все равно остается в каком-то количестве в конечном продукте", - пояснили эксперты.

Кроме того, по их данным, картофель может быть вреден своими испарениями от гниющего плода, которые выделяют большое количество углекислого газа. Солатин также содержится в зеленых помидорах. Когда плод приобретает розовый или красный цвет, содержание соланина снижается до минимума, а плоды становятся безопасными для употребления.

Перед употреблением в пищу помидоров необходимо вырезать плодоножку, так как в ней так же содержится соланин.

В Роскачестве также отметили, что даже съедобный гриб может представлять угрозу отравления, если он старый и червивый. В перезревших грибах образуются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые могут провоцировать отравление. Помимо этого, грибы отличаются осмотрофным типом питания, они впитывают питательные вещества всей поверхностью тела (грибницей). Если в почве, лесной подстилке или древесине, на которых произрастают грибы, содержатся тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения, они попадают в плодовые тела грибов, которые мы собираем.

Косточка вишни содержит амигдалин, поэтому если разгрызть, прожевать или как-то по-другому повредить косточку, человек сразу же подвергает организм воздействию цианистого водорода - цианида.

"Если вы проглотите несколько косточек, ничего не случится. Организм способен справляться с некоторым количеством цианида, но в большом количестве это может быть опасно. В зависимости от дозы это может быть чревато повышением кровяного давления или головокружением", - говорят эксперты. Опубликованная смертельная доза цианида составляет 1,7 мг на 1 кг массы тела человека (около 50 ядрышек).

Абрикосы и редька

В ядрах абрикоса также содержится амигдалин, который образует при раскусывании и взаимодействии со слюной цианид. Часто и чрезмерное употребление косточек абрикоса способно вызвать отравление. Отравление может спровоцировать прием 20-40 г продукта. Как сообщили в Роскачестве, вред ядер сводится к минимуму, если их предварительно проварить или просушить в духовке.