Роскачество предупредило о содержании токсинов в овощах и фруктах

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Эксперты Роскачества предупредили о содержании токсинов в овощах и фруктах, количество которых зависит от спелости. Об этом говорится в сообщении организации.
"Даже безобидные овощи и фрукты содержат долю органических ядов, которые могут попасть в организм. Сразу отметим, что все эти токсины необходимы растениям для того, чтобы они успели достичь спелости и их не поедали раньше времени насекомые или другие паразиты. Количество ядов зависит от зрелости, способов обработки, объемов потребления продукта и части растительного продукта", - отмечается в сообщении.
В частности, эксперты напомнили, что в картофеле с зелеными "бочками" содержится растительный гликоалкалоид - солонин, вызывающий головную боль и расстройство желудка.
"Все цветные образования на корнеплоде следует срезать. Если образование обширное и покрывает более половины клубня, то его лучше выбросить. Употребление в пищу соланина может вызвать сильное отравление, рвоту и даже галлюцинации. При термической обработке соланин полностью разрушается лишь при температуре свыше 250°С, то есть в процессе обычной варки или жарки он все равно остается в каком-то количестве в конечном продукте", - пояснили эксперты.
Кроме того, по их данным, картофель может быть вреден своими испарениями от гниющего плода, которые выделяют большое количество углекислого газа. Солатин также содержится в зеленых помидорах. Когда плод приобретает розовый или красный цвет, содержание соланина снижается до минимума, а плоды становятся безопасными для употребления.
Перед употреблением в пищу помидоров необходимо вырезать плодоножку, так как в ней так же содержится соланин.
В Роскачестве также отметили, что даже съедобный гриб может представлять угрозу отравления, если он старый и червивый. В перезревших грибах образуются токсичные вещества, продукты разложения белков, которые могут провоцировать отравление. Помимо этого, грибы отличаются осмотрофным типом питания, они впитывают питательные вещества всей поверхностью тела (грибницей). Если в почве, лесной подстилке или древесине, на которых произрастают грибы, содержатся тяжелые металлы, радионуклиды, остатки сельскохозяйственных пестицидов и другие токсичные соединения, они попадают в плодовые тела грибов, которые мы собираем.
Косточка вишни содержит амигдалин, поэтому если разгрызть, прожевать или как-то по-другому повредить косточку, человек сразу же подвергает организм воздействию цианистого водорода - цианида.
"Если вы проглотите несколько косточек, ничего не случится. Организм способен справляться с некоторым количеством цианида, но в большом количестве это может быть опасно. В зависимости от дозы это может быть чревато повышением кровяного давления или головокружением", - говорят эксперты. Опубликованная смертельная доза цианида составляет 1,7 мг на 1 кг массы тела человека (около 50 ядрышек).
Абрикосы и редька
В ядрах абрикоса также содержится амигдалин, который образует при раскусывании и взаимодействии со слюной цианид. Часто и чрезмерное употребление косточек абрикоса способно вызвать отравление. Отравление может спровоцировать прием 20-40 г продукта. Как сообщили в Роскачестве, вред ядер сводится к минимуму, если их предварительно проварить или просушить в духовке.
В Роскачестве отметили, что редька содержит ядовитое вещество гликозид, оно выделяет содержащее серу эфирное масло и придает этому овощу специфический запах. Употребление в пищу большого количества редьки может вызвать боль в области печени или головокружение.
Мускатный орех содержит психоактивное вещество - миристицин, который вызывает галлюциногенное, стимулирующее действие на центральную нервную систему. Но не стоит его бояться в небольших количествах в готовых блюдах или напитках: навредить он может только в достаточно больших количествах, поэтому не рекомендуется употреблять более 10 г мускатного ореха в сутки. Норма мускатного ореха для организма человека составляет 0,33 г на 1 кг веса.
Эксперты также предупреждают о вреде яблочных семечек. Как отметили в Роскачестве, можно безопасно съесть только несколько семян яблока, которые содержат синильную кислоту. Но семена с нарушенной целостью дополнительно выделяют небольшое количество цианида, который также считается высокотоксичным. В яблочном семени содержится около 0,4 мг цианида, слабому организму может быть достаточно этой дозы для отравления.
В любой фасоли, а особенно в красной, содержится фитогемаглютинин. Это вещество, повышающее проницаемость клеточных мембран, в результате чего в них могут проникать вредные вещества и даже яды.
При этом фитогемаглютинин имеет свойство разрушаться под действием высоких температур, поэтому необходимо обрабатывать фасоль до полной готовности. Также рекомендуется замачивать ее перед приготовлением на несколько часов, а затем сливать эту воду.
И наконец, по данным Роскачества, недозревшие плоды черной бузины также содержат синильную кислоту, поедая такие ягоды запросто можно получить отравление. Поэтому рекомендуется включать в рацион полностью созревшие ягоды, обычно их зрелость наступает в конце августа или начале сентября. При этом варить компот можно и из недозревших плодов, термическая обработка поможет избавиться от яда.