В Забайкальском крае потушили все лесные пожары

ЧИТА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов Забайкальского края зарегистрировало полную ликвидацию лесных пожаров на территории региона, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства.

В конце мая Минприроды региона сообщало о сокращении площади лесных пожаров на 83% - с 2,4 тыс. га до 443 га. Кроме работы пожарных, на снижение площади повлиял дождь.

"На территории государственного лесного фонда Забайкальского края нет действующих пожаров. В период отсутствия очагов возгорания лесопожарные формирования читинской авиабазы занимаются строительно-хозяйственной работой, а именно - починкой котельных, уборкой территории, подготовкой и переукомплектацией противопожарного оборудования", - говорится в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин 6 мая поручил кабмину, МЧС России и правительству Забайкалья повысить защищенность края пожарными подразделениями, которых не хватает на 42% территории. Как доложил главе государства в конце мая губернатор Александр Осипов, ускорить работу планируется за счет модульных установок, в которых разместят пожарные депо.