Федермессер сообщила, что в Дагестане ситуация с коронавирусом остается тяжелой

"Мы все слышали о том, что в Дагестане не хватает тестов, мы привезли их в три лаборатории - одну в Буйнакске и две в Махачкале, и еще привезем. Но на самом деле еще нужнее там лаборанты, штатные сотрудники лабораторий физически не успевают делать столько тестов, сколько необходимо. Чтобы можно было обеспечить круглосуточную работу лабораторий, необходимо дополнительно не менее 12 человек (в трех лабораториях - прим. ТАСС). Иначе, если начинать гнаться только за количеством сделанных тестов, качество работы неизбежно ухудшится, потому что люди не могут работать без отдыха, это очень тяжело", - рассказала Федермессер.

Одной из ключевых проблем, с которой столкнулся Дагестан во время борьбы с коронавирусом, оказался дефицит медицинских кадров как в больницах, так и в диагностических лабораториях, сообщила ТАСС Федермессер.

В конце мая Федермессер и председатель правления УК "Роснано" Анатолий Чубайс передали медикам Дагестана 20 тыс. тестов на коронавирус, произведенных компанией группы "Роснано", а также средства индивидуальной защиты для медицинских работников и пульсоксиметры.

МАХАЧКАЛА, 3 июня. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане остается сложной - в республике не хватает медицинских кадров, кроме того, в силу национальных особенностей, в регионе не сразу получилось обеспечить необходимый уровень самоизоляции населения. Но те же национальные особенности - достоинство, отсутствие жалоб и всеобщее единение в противостоянии общей беде - позволили жителям республики организовать работу по оказанию помощи заболевшим, рассказала ТАСС учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" и автор проекта ОНФ "Регион заботы" Анна Федермессер.

По ее словам, не менее сложная ситуация с кадрами в дагестанских лечебных учреждениях. Например, только в центральной городской больнице Махачкалы (ГКБ №1 - прим. ТАСС), где оборудовано больше всего мест для приема коронавирусных больных, для полноценной работы не хватает 28 анестезиологов-реаниматологов.

"C нами одновременно в Дагестан приехала группа специалистов из федерального Министерства здравоохранения и московского департамента здравоохранения. Среди них - медицинский эксперт проекта "Регион заботы" Егор Ларин - анестезиолог-реаниматолог, который до этого на протяжении двух месяцев работал в больнице в Коммунарке. Но таких врачей разных специальностей только шесть, которые ездят сейчас по всем клиникам республики, где есть ковидные пациенты", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, на момент приезда в Дагестан из развернутых в ГКБ №1 Махачкалы 1 тыс. инфекционных коек было занято 614, при этом в больнице с 14 апреля постоянно находятся около 600 сотрудников - они посменно, по 6-8 часов работают в "красной зоне", и также по очереди спят в наспех приспособленных для отдыха помещениях на бывшем "административном" этаже.

"Нам удалось организовать оттуда видеосвязь с главой республики Владимиром Васильевым, и для медиков это внимание было очень ценно - много людей собралось в кабинете, и им было важно услышать слова поддержки", - рассказала Федермессер.

Условия для медработников

При этом она особо отметила, что за все время общения с персоналом больницы не услышала ни одного слова жалобы. "Уровень достоинства, с которым они переживают трудности - это, конечно, фантастика <…> Например, в больнице работает чудесный парень, Гаджи, ординатор. Вместе со всей командой он переселился в больницу 14 апреля. Работает каждый день, без выходных", - рассказала она.

В этой больнице умерла его мама и сейчас, за время работы, от коронавируса у него на руках умер папа, продолжает Федермессер.

"Он в 22 года остался один с младшим братом и двумя сестрами. Стоит прямой и гладко выбритый - под респиратор. Ничего, говорит, я выдержу - на работе не пропустил ни дня. С похорон - сразу в больницу. Сотрудники скидывались ему на помощь", - рассказала Федермессер.

Также она вспомнила про женщину-врача по имени Саида. "Она работает в больнице вместе с мужем, дети остались с бабушкой, дедушкой и тетей. Говорит, что старший сын сказал им: "Мама и папа, вы должны быть там, мы со всем справимся". Она рассказывает, лицо под маской, видно только глаза, и в них - слезы и гордость за свою семью", - поделилась впечатлениями собеседница агентства.

По ее словам, во время общения с главой региона удалось решить вопрос об улучшении условий проживания для сотрудников больницы. Кроме того, свою помощь предложил один из местных предпринимателей - он готов предоставить для размещения медиков свою гостиницу.

"Вообще, эта национальная особенность - такое просто физически осязаемое единение, такая семейственность, "чувство крови" - они потрясающие. Когда видишь, как это проявляется не на свадьбе или торжестве в честь рождения ребенка, а в условиях беды - замирает сердце <…> И благодаря этому они просто фантастически справляются с очень тяжелой ситуацией", - добавила Федермессер.

Одна из главных причин роста заболеваемости

Однако, по ее мнению, именно национальные особенности, характерные не только для Дагестана, но и всего Северного Кавказа, стали одной из главных причин роста заболеваемости.

"На Кавказе люди живут очень большими группами, причем не только в горных селах - это и в Буйнакске, Кизляре, Каспийске, Дербенте. В одном домохозяйстве живут несколько поколений, они собираются все за одним столом, и просто невозможно их всех разъединить, чтобы соблюдать социальную дистанцию. Кроме того, безусловно, похороны - большинство людей говорят: "Пусть я заболею, но не пойти на похороны - это позор". И только после того, как в одном селе за день было похоронено 14 человек, они перестали массово ходить на похороны, при этом для многих это оказалось большей травмой, чем, собственно, болезнь", - поделилась она наблюдениями.