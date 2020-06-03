Турция готовится к возобновлению приема туристов

АНКАРА, 3 июня. /Корр. ТАСС Денис Соловых/. Дальнейшая ситуация вокруг коронавируса в России и Турции определит, когда россияне смогут отдыхать в республике. Об этом заявил ТАСС в среду посол России в Турции Алексей Ерхов.

"Турецкая сторона сейчас действительно самым активным образом готовится к возобновлению приема туристов, разрабатываются детальные меры по безопасному отдыху в эпоху новой коронавирусной инфекции. Это и понятно, ведь туризм является важным источником дохода турецкой экономики. Что касается российской стороны, то мы, конечно, в принципиальном плане выступаем за развитие сотрудничества с Турцией, в том числе в сфере туризма. Конечно, при этом мы исходим из того, что безусловным приоритетом есть и будут безопасность и здоровье россиян", - подчеркнул Ерхов.

Дипломат напомнил, что МИД РФ подготовил документ, из которого следует, что "отдых в Турции станет возможным после завершения санитарно-эпидемиологической сертификации туристических объектов". "Все определит, как представляется, дальнейшее развитие ситуации как в Турции, так и у нас в стране, ведь в данной области многое зависит не только от способности стран-реципиентов принять туристов из-за рубежа, но и от реальной возможности направить их", - добавил посол.

Между тем в начале мая в Министерстве культуры и туризма Турции сообщили, что Анкара запустила программу под названием "Сертификация здорового туризма", которая начинает действовать с начала летнего сезона 2020 года. Она подразумевает введение в стране повышенных мер предосторожности для пассажиров в аэропортах: путешественникам будут выдавать защитные маски, их температура будет измеряться тепловизионными камерами, на территории аэровокзалов будут установлены дезинфекционные кабины.

В республике будет также введен комплекс мер для обеспечения здоровья персонала туристической отрасли. У сотрудников будут регулярно проверять их физическое состояние, а также проводить для них тренинги по охране здоровья, личной и производственной гигиене.

Коронавирус был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, вернувшегося из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 165 тыс., умерли 4 585 человек, выздоровел 129 921 пациент.