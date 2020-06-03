Эксперт считает, что Швеция могла бы принять больше мер в борьбе с коронавирусом

"Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, - отметил он. - Я думаю, в том, что мы сделали в Швеции, есть потенциал для улучшения, совершенно ясно. И было бы хорошо знать, что именно нужно исключить, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции".

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Швеция с самого начала пандемии должна была бы принять больше ограничительных мер в борьбе против нового коронавируса. Об этом в среду заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью Шведскому радио .

Но Тегнель при этом все еще не уверен, какие именно меры должна была принять Швеция.

"На самом деле, все страны сразу включили все меры. Швеция - одна из немногих стран, которая ограничивала все больше и постепенно. Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и проблема в том, что непонятно, какая из принятых мер дала наилучший эффект. Может быть, мы узнаем теперь, когда ограничения отменяются по одному, а затем получим какой-то урок о том, что еще, кроме того, что мы сделали, можно было бы предпринять без полного локдауна (режима строгой изоляции - прим. ТАСС)", - считает он.

Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.

Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 38 589 (385 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество жертв - 4 468 человек.