Эксперт считает, что Швеция могла бы принять больше мер в борьбе с коронавирусом

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Швеция с самого начала пандемии должна была бы принять больше ограничительных мер в борьбе против нового коронавируса. Об этом в среду заявил государственный эпидемиолог Андерс Тегнель в интервью Шведскому радио.
"Если мы столкнемся с той же болезнью при том, что мы знаем о ней сегодня, я думаю, мы окажемся на полпути между тем, что сделала Швеция, и тем, что сделал остальной мир, - отметил он. - Я думаю, в том, что мы сделали в Швеции, есть потенциал для улучшения, совершенно ясно. И было бы хорошо знать, что именно нужно исключить, чтобы лучше предотвратить распространение инфекции".
Но Тегнель при этом все еще не уверен, какие именно меры должна была принять Швеция.
"На самом деле, все страны сразу включили все меры. Швеция - одна из немногих стран, которая ограничивала все больше и постепенно. Все остальные страны начинали с множества вещей одновременно, и проблема в том, что непонятно, какая из принятых мер дала наилучший эффект. Может быть, мы узнаем теперь, когда ограничения отменяются по одному, а затем получим какой-то урок о том, что еще, кроме того, что мы сделали, можно было бы предпринять без полного локдауна (режима строгой изоляции - прим. ТАСС)", - считает он.
Правительство Швеции после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей страны призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести обучение старших классов, курсы для взрослых и вузы на дистанционное обучение. Детсады, школы для начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.
Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 38 589 (385 заразившихся на 100 тыс. человек населения). Количество жертв - 4 468 человек.