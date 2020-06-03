Многие регионы России не имеют специализированных служб для закупок лекарств

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Специализированные службы для закупок лекарств отсутствуют во многих регионах России, а сотрудники часто не разбираются в специфике этого процесса. Об этом в среду сообщила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

"Многие субъекты не имеют специализированных служб по закупке лекарственных препаратов <...>, часто сотрудники не разбираются в специфике закупок, [не рассматривают] возможности закупить [препарат] для конкретной группы пациентов, закупить по торговым наименованиям, что приводит к перекосам в лекарственном обеспечении", - сказала она на заседании экспертного совета по вопросам обращения лекарственных средств, развития фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы по охране здоровья.

Так, например, по словам Максимкиной, 32 субъекта не сформировали план закупки в 2020 года лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний.