В Южной Корее у двух детей подтвердили синдром Кавасаки

ТАСС, 3 июня. Южнокорейские медики подтвердили два случая синдрома Кавасаки у детей в стране. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой Центр контроля и профилактики заболеваний Республики Корея.

Врачи установили, что 11-летний мальчик и четырехлетняя девочка, у которых месяцем ранее были обнаружены симптомы, наблюдаемые при детском многосистемном воспалительном синдроме, в действительности перенесли заболевание синдромом Кавасаки.

Как сообщалось ранее, дети уже выздоровели и их здоровью ничто не угрожает.

По словам директора Центра Чон Ын Гён, "результаты анализов на коронавирус обоих пациентов дали отрицательный результат, также отсутствуют какие-либо факторы, указывающие на то, что дети могли быть подвержены риску заражения".

Протекание болезни Кавасаки часто схоже с тем, что встречается при детском многосистемном воспалительном синдроме, которому сопутствуют высокая температура, рвота, воспаление гланд, боли в животе, диарея, сыпь, а иногда осложнения на сердце.

Первый случай смерти ребенка с симптомами, похожими на синдром Кавасаки, был зафиксирован во Франции. 7 мая телеканал CBS сообщал о нескольких десятках случаев госпитализации детей с симптомами, которые могут быть связаны с вызываемым новым коронавирусом заболеванием.