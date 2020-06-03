Власти Калмыкии планируют переход ко второму этапу снятия ограничительных мер

ЭЛИСТА, 3 июня. /ТАСС/. Относительная стабилизация эпидемиологического процесса, сложившаяся за последнее время в Калмыкии, позволяет властям республики рассмотреть вопрос о переходе ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в среду в прямом эфире в соцсети Instagram главный государственный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев.

"У нас готовится проведение оперштаба по коронавирусной инфекции, ориентировочно завтра, на нем будем рассматривать вопросы о текущей ситуации по коронавирусной инфекции и переходе на следующий, второй этап и дальнейшем смягчении всех ограничений. Для перехода на второй этап эпидситуации в республике нужно соответствовать нескольким критериям. По состоянию на среду коэффициент распространения инфекции, наличие свободного коечного фонда и охват тестированием населения позволяет нам с осторожностью говорить о том, что можно перейти на второй этап", - сказал он.

По предварительным данным на сегодняшнее утро, коэффициент распространения инфекции по Калмыкии составил 0,8 - по требованиям норматив не должен превышать 0,8. Наличие свободного коечного фонда в регионе - 127,2% (норматив не менее 50%), охват тестированием населения - 148,1% на 100 тыс. населения при нормативе не менее 70% на 100 тыс. населения, уточнил главный санитарный врач.

Переход на второй этап предусматривает работу предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади до 800 кв. м торгового зала, а также иные форматы торговли, включая и уличные. Кроме этого, власти республики рассмотрят вопросы о работе отдельных образовательных учреждений, поскольку в регионе сформировался социальный запрос на работу детских дошкольных учреждений. "Будем рассматривать вопрос работы дежурных групп - в первую очередь для работы тех специалистов, которые задействованы в жизнеобеспечении города, противоэпидемических мероприятий и других нуждающихся", - добавил Санджиев.

По данным оперативного штаба Калмыкии на вторник, в регионе зарегистрировано 1 127 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, из них 10 - на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровел 561 человек, умерли 15 пациентов. Режим самоизоляции в Калмыкии был продлен до 7 июня включительно. О переходе к первому этапу снятия ограничительных мер власти заявили 25 мая.