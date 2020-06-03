Коэффициенты распространения коронавируса в России и Москве понизились до 1,04 и 1,01

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в среду снизился на 0,02 до 1,04. В Москве этот показатель зафиксирован на уровне 1,01, за сутки он опустился на 0,01, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Среди 10 регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент ниже единицы держится в пяти субъектах. Это Подмосковье (0,96), Санкт-Петербург (0,99), Дагестан (0,95), Калужская область (0,92) и Красноярский край (0,95).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше 1, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.