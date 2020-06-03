Число случаев заражения коронавирусом в России за сутки выросло на 8 536

Таким образом, второй день подряд число вылечившихся превышает число выявленных случаев заражения. Суточный рост числа инфицированных в стране снизился с 2,1% до рекордно низких 2%.

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 8 536, при этом выздоровели 8 972 пациента. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Всего с начала вспышки коронавируса в стране выявили 432 277 инфицированных. Выздоровели из них уже 195 957 человек - более 45%.

Новые 736 случаев заражения коронавирусом выявлены в Московской области, 380 в Санкт-Петербурге, 357 в Свердловской области, 347 в Нижегородской и 239 в Архангельской областях.

За сутки выписаны 502 человека в Московской области, 323 в Петербурге, 272 в Нижегородской области, 183 в Мурманской области и 177 в Татарстане.

Число умерших от коронавирусной инфекции выросло за сутки на 178 и составляет 5 215. Согласно данным штаба, днем ранее умерли 182 человека. Общее число умерших составляет 1,2% от всех заразившихся в России.

За сутки умерли 20 человек в Московской области, 17 - в Санкт-Петербурге, 16 - в Дагестане, шесть - в Ингушетии, по пять в Тверской и Нижегородской областях, четыре - в Вологодской области, по трое во Владимирской, Тульской областях, Красноярском и Ставропольском краях.

Новые 1 842 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве, за сутки выписаны 3 385 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Суточный рост в столице составил рекордно низкие 1% против 1,2% днем ранее. Число выписанных за день почти в два раза превысило число новых заразившихся. Согласно подсчетам ТАСС, число выявленных за сутки случаев оказалось ниже 2 тыс. впервые с 23 апреля.

Всего в столице 187 216 человек заразились коронавирусом, из них в настоящее время болеют 92 877. Выздоровели 91 564 после коронавируса, скончались 2 685. За сутки умер 61 человек.