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Епископ Игумнов сообщил, что причиной смерти священника в Ярославле стал несчастный случай

Ранее сообщалось, что Александр Штерцель был убит

ЯРОСЛАВЛЬ, 3 июня. /ТАСС/. Протоиерей Русской православной церкви Александр Штерцель, служивший в Воскресенском монастыре в Угличе, умер в Ярославле в результате несчастного случая, а не убийства, как сообщалось ранее. Об этом на своей странице в Facebook написал епископ Переславский и Угличский Феоктист Игумнов.

Ранее Игумнов сообщал, что Штерцель был убит в Ярославле.

"Вчера не стало клирика нашей епархии протоиерея Александра Штерцеля. Он умер в Ярославле, несчастный случай. Первоначально я написал об убийстве, но это была ошибочная версия. Прошу меня простить за спешку и за распространение ложной информации", - написал Игумнов.

Подробности происшествия не сообщаются. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Ярославской области ТАСС сообщили, что пока не комментируют случившееся.

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