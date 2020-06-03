Телеканал в Приморье отстранил от работы 13 сотрудников из-за коронавируса у журналистки

ВЛАДИВОСТОК, 3 июня. /ТАСС/. Региональный телеканал ОТВ-Прим в Приморском крае отстранил от работы 13 сотрудников, которые контактировали с зараженной новым коронавирусом журналисткой. Об этом сообщается в среду на сайте телеканала со ссылкой на руководителя редакции информационных программ Елену Молчанову.

Новая коронавирусная инфекция подтвердилась у сотрудницы телеканала, которая работала на ОТВ-Прим до 29 мая. О заболевании стало известно 2 июня.

"Сегодня ОТВ-Прим получило предписание Роспотребнадзора. Все его требования сейчас исполняются. В том числе и самая болезненная для телевидения их часть. Я говорю о временном отстранении от работы 13 сотрудников компании, которые не менее 14 последних календарных дней находились в тесном контакте с журналистом. Среди них - большая часть водителей и операторов", - приводятся слова Молчановой.

Она отметила, что без операторов телевидение не может работать в полной мере, поэтому, возможно, что часть программ теперь будет идти в повторе. "Журналист и оператор - всегда в зоне риска. Они не могут прервать работы. Как правило, не могут отказаться и не отказываются от съемки. Прекрасно понимая, что их задача - постоянно и непрерывно информировать людей о происходящем", - цитируют в сообщении руководитель редакции.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией в Приморье составляет 2 155 человек. За последние сутки количество выздоровевших превысило число заболевших - 63 против 52. В связи с положительной динамикой власти региона начали ослаблять режим самоизоляции, разрешив деятельность предприятий торговли и открыв места общего доступа, парки и скверы.