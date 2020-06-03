Более 1,5 тыс. соцработников в Якутии получили выплаты за работу в период пандемии

ЯКУТСК, 3 июня. /ТАСС/. Дополнительные федеральные выплаты за работу во время пандемии коронавируса получили более 1,5 тыс. социальных работников Якутии. Общая сумма выплаченных средств превысила 121 млн рублей, сообщили журналистам в среду в министерстве труда и социального развития региона.

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Президент РФ Владимир Путин ранее поручил направить дополнительные выплаты сотрудникам социальных учреждений. Он подчеркнул, что в период пандемии необходимо уделить внимание работе интернатов и домов престарелых, так как их работники несут повышенную нагрузку.

"Порядка 1,5 тыс. социальных работников, находящихся в режиме изоляции со своими подопечными в условиях пандемии, получили стимулирующие выплаты. Общая сумма составила 121,6 млн рублей", - сказали в ведомстве.

В регионе в режиме изоляции работают 38 организаций социального обслуживания, в которых живут более 3 тыс. человек и трудятся в среднем 800 работников в одну смену.

Всего в Якутии зарегистрировано 2 214 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 973 человека, умерли девять пациентов. Состояние 22 человек оценивается как тяжелое.