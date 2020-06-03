"Яндекс.Такси" доставит товары, купленные на Avito

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. "Яндекс.Такси" запустила в 15 городах РФ доставку товаров, которые пользователи купили на Avito. Об этом в среду сообщили в пресс-службе агрегатора.

"Яндекс.Такси" организует доставку товаров, купленных на торговой площадке Avito. Теперь продавцы на Avito смогут быстро отправить, а покупатели - получить свои заказы до двери с помощью водителей и курьеров, сотрудничающих с "Яндекс.Такси", - сообщили в компании.

Услуга доставки товаров с Авито через "Яндекс.Такси" будет доступна в 15 городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Ростов-на-Дону, Самаре, Перми, Волгограде, Саратове, Воронеже и Красноярске.

По данным агрегатора, заказ по-прежнему нужно будет сформировать на Avito, после этого он будет передан партнерам "Яндекс.Такси". Доставка будет осуществлена в день заказа и только за безналичную оплату, что гарантирует безопасность выполнения.