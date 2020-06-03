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Сенатор Сулейман Керимов подал иски к Forbes и "Ведомостям"

Суть исковых требований в суде не уточнили

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы зарегистрировал иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes.

"Зарегистрированы иски Керимова к ООО "Версия", АО "Бизнес Ньюс Медиа" и АО "Ас Рус Медиа" о защите чести и достоинства. Иски переданы для изучения суду, решается вопрос об их принятии", - сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

Суть исковых требований суд не уточняет. Ответчиками по иску заявлены учредители газет.

Теги
РоссияКеримов, Сулейман Абусаидович
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