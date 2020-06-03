В ВОЗ оценили ситуацию с распространением коронавируса в России и на Украине

"В некоторых странах мы видим постепенную стабилизацию или снижение числа новых случаев. Российская Федерация и Украина выходят на этот путь. Ряд стран регистрируют небольшой подъем числа новых случаев в результате принятия отдельных мер в области здравоохранения. Армения, Азербайджан и Израиль принимают энергичные меры с учетом своей национальной специфики", - заявил в среду директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

Также ВОЗ приложит все усилия, чтобы после появления вакцины от нового коронавируса она была распределена на справедливой основе, сказал Клюге.

"Никого не оставить без внимания - это один из приоритетов ВОЗ во всем, что мы делаем. Как только такая вакцина появится, ВОЗ сделает все, чтобы она была распределена на справедливой основе. В рамках Стратегической группы экспертов по иммунизации была создана рабочая группа по вакцинам и вакцинации против COVID-19. Одна из ее целей - это обеспечение равноправного доступа к вакцинам", - отметил он.

"ВОЗ также поддерживает идею создания глобального пула по правам на данные, знания, технологии для доступности новых методик, технологий, вакцин и схем лечения. Общими усилиями мы сможем одержать победу над COVID-19", - сказал Клюге.

На сегодняшний день, в регионе насчитывается более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом. Умерли более 181 тыс. человек. Несмотря на то, что еженедельное число случаев уменьшилось почти на половину по сравнению с апрелем, риск заражения остается очень высоким, продолжил он.