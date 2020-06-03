В ВОЗ считают, что второй волны распространения коронавируса можно избежать

СТОКГОЛЬМ, 3 июня. /ТАСС/. Вторая волна инфекции нового коронавируса не является неизбежной, ее можно избежать, если принять превентивные меры. Вместе с тем угроза повторного всплеска заболеваемости сохраняется. Об этом заявил в среду директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене, который транслировался в Facebook.

"Вторая волна не является неизбежной. Но все большее число стран снимают ограничения, и есть явная угроза повторного всплеска инфекции COVID-19. Если не купировать эти всплески, вторая волна может наступить, и она может стать очень разрушительной", - отметил он.

По его словам, страны мира уже многому научились с начала года в борьбе с эпидемией. "Хорошая новость в том, что мы многому научились после первой волны. Если возникнет новый всплеск, мы будем лучше подготовлены, мы лучше понимаем вирус, какие меры работают, как нам подготовиться", - продолжил Клюге.

Он подчеркнул, что необходимо осторожно и постепенно снимать введенные ограничения, а также проводить постоянный мониторинг ситуации.