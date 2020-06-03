Аккаунт губернатора Воронежской области в Instagram заблокировали в первый день работы

ВОРОНЕЖ, 3 июня. /ТАСС/. Аккаунт губернатора Воронежской области Александра Гусева в социальной сети Instagram заблокировали из-за анонимной жалобы. Об этом сообщила в среду журналистам пресс-служба правительства Воронежской области.

Гусев 2 июня завел личный аккаунт в Instagram. Это третья страница главы региона в социальных сетях после "ВКонтакте" и "Одноклассников".

"Первый день работы моего личного аккаунта в Instagram, и чья-то анонимная жалоба. Кто-то посчитал, что я якобы выдаю себя за другого человека. Мы пытаемся связаться с администрацией соцсети, но ее автоматические ответы говорят о том, что этот диалог, возможно, займет время. Приносим извинения пользователям за доставленные неудобства и будем держать вас в курсе событий", - процитировали губернатора в пресс-службе.