Чехия и Словакия с 4 июня открывают общую границу

ПРАГА, 3 июня. /ТАСС/. Чехия и Словакия с четверга, 4 июня, полностью открывают между собой для свободного перемещения граждан и грузов закрытые во время пандемии национальные границы. Об этом сообщило в среду агентство ЧТК.

По его информации, соответствующей договоренности достигли чешский премьер Андрей Бабиш и глава словацкого правительства Игор Матович, который в среду с визитом посетил Прагу.

Патрулирование полицейских на границе между Чехией и Словакией будет завершено в полночь со среды на четверг. Улучшающаяся эпидемиологическая ситуация в обеих республиках позволила властям устранить ограничения по перемещению их жителей по чешской и словацкой территориям.

Матович, возглавивший два месяца назад правительство Словакии по итогам состоявшихся там 29 февраля парламентских выборов, свой первый зарубежный визит нанес в Прагу. Кроме Бабиша, у него запланированы встречи с руководителями чешского парламента. Его также примет президент республики Милош Земан. Главные темы обсуждения - борьба с коронавирусом, перспективы развития Евросоюза и двусторонних отношений Чехии и Словакии.

Матович возглавляет центристское политическое движение "Обычные люди и независимые личности", которое добилось наилучших результатов на февральских парламентских выборах в Словакии. Кабмин во главе с премьером был утвержден президентом республики Зузаной Чапутовой 21 марта, а 30 апреля заручился поддержкой депутатов Национального совета (парламента Словакии).