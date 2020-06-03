Почти 130 жителей Бурятии вернулись из-за границы при поддержке властей

УЛАН-УДЭ, 3 июня. /ТАСС/. Почти 130 жителей Бурятии вернулись из-за границы в период пандемии коронавируса при поддержке властей. Об этом сообщила в среду пресс-служба республиканского правительства.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил разработать план возвращения из-за границы жителей макрорегиона, которые не могут добраться на родину из-за ситуации с коронавирусом.

"На портал госуслуг поступило 394 заявления от жителей Бурятии, находящихся в 41 стране мира. Для 129 человек уже организовано возвращение в Россию, 122 человека ожидают ближайшего вывозного рейса, 31 человек решил остаться за границей. Еще от 112 человек ожидается подтверждение намерений", - сообщили в пресс-службе.

Для оказания помощи жителям Бурятии республиканским министерством туризма был организован кол-центр. Специалисты ведут ежедневную работу по оказанию помощи людям, в том числе тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. "Большую поддержку в вопросе возвращения граждан из иностранных государств оказывает аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе и лично Юрий Трутнев", - добавили в пресс-службе.

Все возвращающиеся в Бурятию из зарубежных стран после прилета направляются на двухнедельную самоизоляцию в обсерваторы. В восьми обсерваторах на территории региона сейчас находятся 273 человека.

В Бурятии зарегистрировано 1 633 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусом, из них 883 - в городе Улан-Удэ. Завершили лечение и выписались из больниц 947 человек, умерли десять. Сейчас проходят лечение в стационарах 485 человек, на амбулаторном лечении находятся 186 пациентов.