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ВОЗ даст России рекомендации по организации массовых мероприятий

Организация будет работать с местными властями и предоставлять свои общие комментарии, рассказала представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) даст российским государственным органам рекомендации по безопасному проведению массовых мероприятий. Об этом в среду на онлайн-брифинге европейского регионального бюро организации заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, отвечая на вопрос о проведении парада Победы и голосования по поправке к Конституции РФ.

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"Сейчас идет обсуждение, каким способом можно сделать так, чтобы посещение масштабных мероприятий не представляло бы угрозы для общественного здоровья, - сказала Вуйнович. - Мы будем очень близко работать с местными властями и предоставлять свои общие комментарии [относительно организации массовых мероприятий]. Мы знаем, что эти критерии очень строго учитываются и рассматриваются [российским руководством]".

Парад Победы состоится 24 июня, общероссийское голосование по поправке к Конституции РФ пройдет 1 июля.

Теги
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