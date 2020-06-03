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Пандемия коронавируса нового типа
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Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи

Премьер-министр отметил, что федеральные медицинские центры, которые были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин
© Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом он сообщил в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

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"Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались", - подчеркнул глава кабмина.

"Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной, - добавил он. - Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация". По его словам, в первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве.

'ТАСС/Ruptly'

"Такое решение будет приниматься соответствующим федеральным министерством или агентством, которое является учредителем медицинской организации", - отметил премьер.

По его словам, этому решению способствовало улучшение ситуации с распространением коронавируса в стране. "У нас появилась возможность начать постепенное возвращение к нормальной жизни, в том числе и в системе здравоохранения", - подчеркнул Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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