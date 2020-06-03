Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медпомощи

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении оказания плановой медицинской помощи. Об этом он сообщил в четверг на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Федеральные медицинские центры, которые ранее были перепрофилированы под лечение больных с коронавирусной инфекцией, смогут постепенно вернуться к приему обычных пациентов с теми заболеваниями, которыми они традиционно занимались", - подчеркнул глава кабмина.

"Сегодня я подписал распоряжение о закрытии перепрофилированных для лечения коронавирусной инфекции коек в федеральных и частных клиниках и о восстановлении работы по оказанию плановой медицинской помощи, в первую очередь высокотехнологичной, - добавил он. - Пока не везде, а там, где позволяет эпидемиологическая ситуация". По его словам, в первую очередь речь идет о ряде федеральных клиник в Москве.