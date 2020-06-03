"ВКонтакте" запустила групповые голосовые и видеозвонки на сайте

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Социальная сеть "ВКонтакте" запустила возможность осуществлять групповые голосовые и видеозвонки с компьютера через сайт. С мая 2020 года такая возможность была только у пользователей официального приложения VK, сообщили в пресс-службе компании.

"ВКонтакте" теперь можно устраивать групповые голосовые и видеозвонки прямо с компьютера - в десктопной версии сайта. Ранее они стали доступны в мобильном приложении VK. С нововведением станет удобнее вести продолжительные разговоры: обсуждать рабочие дела или учебные проекты, видеться с друзьями и близкими, играть в настолки или заниматься спортом онлайн", - сообщили в компании.

Отмечается, что сейчас одновременно общаться в групповых звонках могут до восьми человек. Чтобы начать разговор, нужно открыть подходящую беседу, нажать на иконку трубки и выбрать, кого из чата пригласить в звонок. Добавить собеседника можно и прямо во время общения.

По данным руководителя команды мессенджера "ВКонтакте" Вячеслава Шебанова, компания планирует в будущем увеличить количество участников и добавить в сервис новые возможности, которые позволят справляться с самыми разными задачами. По итогам первого квартала 2020 года ежемесячное количество звонков ВКонтакте увеличилось на 24% по сравнению с тем же кварталом 2019 года - до 64 млн в месяц.