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Пандемия коронавируса нового типа
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Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от коронавируса

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, кем будет представлена Россия, в профильное ведомство
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участия президента РФ Владимира Путина в саммите по вакцине от коронавируса не предусмотрено. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

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"На высшем уровне участие не предусматривается", - сказал он, отвечая на вопрос, принял ли российский лидер приглашение премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Представитель Кремля переадресовал вопрос о том, кем будет представлена Россия, в профильное ведомство. "Здесь нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство", - сказал он. 

Приглашение Путину направил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правительство этой страны 4 июня проведет Global Vaccine Summit 2020. Как отметили в британском посольстве в Москве, главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса.

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Путин, Владимир ВладимировичПесков, Дмитрий СергеевичПандемия коронавируса нового типа
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