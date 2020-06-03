Путин не будет участвовать в саммите по вакцине от коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Участия президента РФ Владимира Путина в саммите по вакцине от коронавируса не предусмотрено. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"На высшем уровне участие не предусматривается", - сказал он, отвечая на вопрос, принял ли российский лидер приглашение премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Представитель Кремля переадресовал вопрос о том, кем будет представлена Россия, в профильное ведомство. "Здесь нужно все-таки к Министерству здравоохранения обращаться, в специализированное ведомство", - сказал он.

Приглашение Путину направил ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Правительство этой страны 4 июня проведет Global Vaccine Summit 2020. Как отметили в британском посольстве в Москве, главной задачей саммита станет мобилизация ресурсов, необходимых Глобальному альянсу по вакцинам и иммунизации, чтобы обеспечить всеобщую доступность вакцины против коронавируса.