Мишустин поручил представить предложения о развитии санитарно-эпидемиологической службы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил нескольким ведомствам представить в правительство предложения о развитии санитарно-эпидемиологической службы в стране. Она должна быть вписана в систему биологической безопасности государства. Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.
"Поручаю Роспотребнадзору совместно с Минобороны России, Федеральным медико-биологическим агентством, управлением делами президента и иными заинтересованными федеральными органами власти сформировать и внести в правительство предложения по развитию и укреплению нашей санитарно-эпидемиологической службы", - сказал премьер. "Ее дальнейшее развитие должно лечь в систему биологической безопасности нашей страны", - добавил он.
Глава правительства отметил, что необходимо укрепить это направление кадрами и технической базой, усилить научную составляющую и повысить эффективность службы.
Мишустин напомнил, что соответствующее поручение дал президент России Владимир Путин.
"Именно сотрудники Роспотребнадзора, санитарные врачи, эпидемиологи оказались на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, - подчеркнул премьер. - Они первыми приняли удар на себя". По словами Мишустина, в том числе благодаря таким специалиста удалось предотвратить взрывной рост числа заболевших в стране.
Премьер отметил, что на границе сотрудники санитарно-карантинных пунктов пропуска досмотрели более 5,4 млн человек. Он добавил, что также была проведена большая методическая работа с предприятиями по организации условий работы. Кроме того, Роспотребнадзор методически подготовил почти 700 лабораторий по всей стране.