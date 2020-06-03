Мишустин поручил представить предложения о развитии санитарно-эпидемиологической службы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил нескольким ведомствам представить в правительство предложения о развитии санитарно-эпидемиологической службы в стране. Она должна быть вписана в систему биологической безопасности государства. Об этом глава кабмина заявил на заседании президиума совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Поручаю Роспотребнадзору совместно с Минобороны России, Федеральным медико-биологическим агентством, управлением делами президента и иными заинтересованными федеральными органами власти сформировать и внести в правительство предложения по развитию и укреплению нашей санитарно-эпидемиологической службы", - сказал премьер. "Ее дальнейшее развитие должно лечь в систему биологической безопасности нашей страны", - добавил он.