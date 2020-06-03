Психолог считает, что москвичам может понадобиться отпуск после выхода из самоизоляции

Что делать, если вы выгорели на удаленке? И почему так происходит?

С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить риск инфицирования, для каждого дома установлен свой график прогулок. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной.

"Самоизоляция отличается от отпуска тем, что, сидя дома на изоляции, люди не могли реализовать многие свои планы и желания <…> И сейчас эта критическая масса нереализованных желаний может дать о себе знать. Абсолютно не так в отпуске, там мы отдыхаем и реализуем все, что хотели бы сделать. Возможно, отпуск после самоизоляции действительно нужен, как и после привычной нам работы, так как мы на самоизоляции не отдыхали", - сказал Постников ТАСС.

Он отметил, что накопленные невыполненные дела могут стать причиной апатии. Но с поднятием настроения могут справиться прогулки по городу, которые разрешили совершать в Москве. "Даже те прогулки, которые вводятся в Москве с определенным временем и территорией, могут способствовать улучшению настроения человека благодаря тому, что будет больше положительных впечатлений", - добавил Постников.

Прогулки по графику

По словам специалиста, во время прогулок жители могут подмечать для себя какие-то приятные мелочи и изменения, которые произошли на их улице и в районе за время самоизоляции.

"Ведь за это время город менялся. Когда начиналась самоизоляция, был март, а сейчас лето. И если побродить соскучившимся взглядом по всем произошедшим изменениям, я думаю, что это будет очень занимательная прогулка. Есть рекомендации психологов по тому, как вот эту новизну зафиксировать для себя - отметить новые предметы, почувствовать новые запахи", - подчеркнул Постников.

При этом он напомнил, что эпидемиологическая обстановка в городе еще не безопасна, так как борьба с коронавирусом продолжается. Поэтому не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, так как эти меры позволяют снизить риск заражения.

Стресс-менеджмент и работа

По мнению заместителя директора службы психологической помощи Москвы, сложившаяся ситуация показала, что можно вполне успешно и эффективно работать из дома. Вполне вероятно, что работодатели будут использовать такой режим и в дальнейшем.

"Нельзя сказать, что все время на самоизоляции мы были лишены общения - были и конференции, и онлайн-встречи, и разговоры с друзьями и коллегами. Естественно, что при возвращении в офис все немного поменяется. В современном мире никуда не деться от стресса. Поэтому мы не говорим о том, что надо его избегать, а нужно научиться им управлять - это так называемый стресс-менеджмент", - заметил Постников.

Он посоветовал москвичам попытаться "нормализовать" для себя ситуацию, представив, например, что они только что вернулись из отпуска. Отличие от настоящего отпуска заключается в том, что привыкать к новым обстоятельствам будет весь коллектив, а не кто-то отдельный, но обычный режим работы восстанавливается довольно быстро - достаточно трех-четырех дней.

Специалист также отметил, что бывают такие моменты, когда из-за накопившегося раздражения человек может принять кардинальное решение об увольнении. "С точки зрения психологии, мы можем рассмотреть эту ситуацию (возвращение в офис - прим. ТАСС) как кризисную. И одна из рекомендаций в кризисной ситуации - не торопиться принимать радикальные решения. Радикальные изменения при стрессе часто являются необоснованными. Сильное раздражение - это обобщенная реакция, нельзя следовать у нее на поводу", - призвал Постников.

По его словам, необходимо разобраться, что именно стоит за раздражением. Это может быть и накопленная усталость, и фрустрация. Помочь справиться с этим могут друзья и психологи, и тогда человек сможет принять взвешенное решение.

Зараженные в семье

Психолог напомнил о необходимости позаботиться о безопасности близких при заражении коронавирусом одного из членов семьи. При этом он призвал заразившихся не брать на себя вину из-за этого, так как они не несут ответственности за произошедшее.

"Есть горячие линии. Они не обязательно носят название, связанное с коронавирусом, потому что даже такие уникальные ситуации достаточно обобщенные. Специалисты, которые работают в Московской службе психологической помощи населению, помогут разобраться с тем, что происходит в отношениях, в семье, как реагировать на те страхи, которые накопились за время заболевания. У нас работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи "051" и чат психологической поддержки", - перечислили Постников.

Он добавил, что также ведется работа с пострадавшими от коронавируса - уже открыты бесплатные онлайн-группы для пострадавших людей и их близких, для тех, кому легче работать не один на один с психологом, а именно в группах. Работа в группах иногда носит гораздо более положительных эффект, чем сеансы один на один. Информация о бесплатной психологической помощи в Москве есть на сайте.