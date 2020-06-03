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Пандемия коронавируса нового типа

Психолог считает, что москвичам может понадобиться отпуск после выхода из самоизоляции

Заместитель директора государственного бюджетного учреждения "Московская служба психологической помощи населению" Иннокентий Постников отметил, что накопленные невыполненные дела могут стать причиной апатии
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© Максим Чурусов/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Многим жителям Москвы может понадобиться отпуск после выхода из самоизоляции, считает заместитель директора государственного бюджетного учреждения "Московская служба психологической помощи населению" Иннокентий Постников.

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С 1 по 14 июня длительные пешие прогулки и занятия спортом на свежем воздухе разрешены для всех жителей города, включая москвичей старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями. Чтобы уменьшить риск инфицирования, для каждого дома установлен свой график прогулок. Заниматься спортом можно будет ежедневно до 09:00, а гулять - с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной.

"Самоизоляция отличается от отпуска тем, что, сидя дома на изоляции, люди не могли реализовать многие свои планы и желания <…> И сейчас эта критическая масса нереализованных желаний может дать о себе знать. Абсолютно не так в отпуске, там мы отдыхаем и реализуем все, что хотели бы сделать. Возможно, отпуск после самоизоляции действительно нужен, как и после привычной нам работы, так как мы на самоизоляции не отдыхали", - сказал Постников ТАСС.

Он отметил, что накопленные невыполненные дела могут стать причиной апатии. Но с поднятием настроения могут справиться прогулки по городу, которые разрешили совершать в Москве. "Даже те прогулки, которые вводятся в Москве с определенным временем и территорией, могут способствовать улучшению настроения человека благодаря тому, что будет больше положительных впечатлений", - добавил Постников.

Прогулки по графику

По словам специалиста, во время прогулок жители могут подмечать для себя какие-то приятные мелочи и изменения, которые произошли на их улице и в районе за время самоизоляции.

"Ведь за это время город менялся. Когда начиналась самоизоляция, был март, а сейчас лето. И если побродить соскучившимся взглядом по всем произошедшим изменениям, я думаю, что это будет очень занимательная прогулка. Есть рекомендации психологов по тому, как вот эту новизну зафиксировать для себя - отметить новые предметы, почувствовать новые запахи", - подчеркнул Постников.

При этом он напомнил, что эпидемиологическая обстановка в городе еще не безопасна, так как борьба с коронавирусом продолжается. Поэтому не стоит забывать о соблюдении социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, так как эти меры позволяют снизить риск заражения.

Стресс-менеджмент и работа

По мнению заместителя директора службы психологической помощи Москвы, сложившаяся ситуация показала, что можно вполне успешно и эффективно работать из дома. Вполне вероятно, что работодатели будут использовать такой режим и в дальнейшем.

"Нельзя сказать, что все время на самоизоляции мы были лишены общения - были и конференции, и онлайн-встречи, и разговоры с друзьями и коллегами. Естественно, что при возвращении в офис все немного поменяется. В современном мире никуда не деться от стресса. Поэтому мы не говорим о том, что надо его избегать, а нужно научиться им управлять - это так называемый стресс-менеджмент", - заметил Постников.

Он посоветовал москвичам попытаться "нормализовать" для себя ситуацию, представив, например, что они только что вернулись из отпуска. Отличие от настоящего отпуска заключается в том, что привыкать к новым обстоятельствам будет весь коллектив, а не кто-то отдельный, но обычный режим работы восстанавливается довольно быстро - достаточно трех-четырех дней.

Специалист также отметил, что бывают такие моменты, когда из-за накопившегося раздражения человек может принять кардинальное решение об увольнении. "С точки зрения психологии, мы можем рассмотреть эту ситуацию (возвращение в офис - прим. ТАСС) как кризисную. И одна из рекомендаций в кризисной ситуации - не торопиться принимать радикальные решения. Радикальные изменения при стрессе часто являются необоснованными. Сильное раздражение - это обобщенная реакция, нельзя следовать у нее на поводу", - призвал Постников.

По его словам, необходимо разобраться, что именно стоит за раздражением. Это может быть и накопленная усталость, и фрустрация. Помочь справиться с этим могут друзья и психологи, и тогда человек сможет принять взвешенное решение.

Зараженные в семье

Психолог напомнил о необходимости позаботиться о безопасности близких при заражении коронавирусом одного из членов семьи. При этом он призвал заразившихся не брать на себя вину из-за этого, так как они не несут ответственности за произошедшее.

"Есть горячие линии. Они не обязательно носят название, связанное с коронавирусом, потому что даже такие уникальные ситуации достаточно обобщенные. Специалисты, которые работают в Московской службе психологической помощи населению, помогут разобраться с тем, что происходит в отношениях, в семье, как реагировать на те страхи, которые накопились за время заболевания. У нас работает круглосуточный телефон неотложной психологической помощи "051" и чат психологической поддержки", - перечислили Постников.

Он добавил, что также ведется работа с пострадавшими от коронавируса - уже открыты бесплатные онлайн-группы для пострадавших людей и их близких, для тех, кому легче работать не один на один с психологом, а именно в группах. Работа в группах иногда носит гораздо более положительных эффект, чем сеансы один на один. Информация о бесплатной психологической помощи в Москве есть на сайте.

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