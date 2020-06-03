Пляжи на Юге России могут начать работу в течение двух недель

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Общественные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель. Такой прогноз сделала начальник управления государственных туристских проектов и безопасности туризима Ростуризма Елена Лысенкова, выступая на онлайн-выставке "Знай наше: продолжение".

Сейчас пляжи могут работать лишь при учреждениях санаторно-курортного комплекса с медицинской лицензией. Решение, когда и какие пляжи открывать для посетителей, принимают власти конкретного региона РФ в зависимости от эпидемиологической обстановки, подчеркнула Лысенкова.

"Ожидается, что в ближайшие две недели все пляжи начнут по своим правилам работать. Мы дорабатываем с Роспотребнадзором дополнительные требования по пляжам, потому что одна из проблем, это вопрос контроля", - сказала начальник управления Ростуризма, говоря о пляжах Крыма и Краснодарского края.

Одна из проблем, которая сейчас обсуждается в том числе с представителями МЧС, это возросшее число посещений россиянами диких пляжей в условиях закрытия оборудованных курортов. Негативные последствия для жизни и здоровья на диких пляжах наступают чаще, отметила Лысенкова.

"Посмотрим, каким образом можно будет запустить больше организованных пляжей уже в ближайший период, то есть до 1 июля, до массового теплого морского периода времени", - сообщила она.