Синоптики ожидают, что настоящее лето придет на юг России к концу недели

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Температурный режим на юге России в ближайшие дни из-за дождей ожидается немного ниже средних многолетних значений, но к концу недели погода порадует южан по-настоящему летним теплом, сообщила ТАСС в среду ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"До конца текущей недели на юге страны погода не будет отличаться стабильностью. В ближайшие сутки температурный режим ожидается немного ниже средних многолетних значений, примерно на уровне двух градусов. Но начиная с пятницы, когда дождей будет становиться меньше, температура начнет расти, и в выходные, в частности, на Кубани жара усилится до 30 градусов, в Ставрополье - до 25-30, на Крымском полуострове - до 26-31 градуса. Так что для южан наступит жаркое лето", - сказала она.

В четверг в Крыму предстоящий фон дневных температур не превысит 17-22 градусов тепла, на Кубани - 18-23 градусов, на Северном Кавказе - 20-25 градусов, уточнила собеседница агентства.

По ее словам, в ближайшие дни атмосферные фронты, один за другим перемещаясь по акватории Черного моря, выйдут на сушу и затронут Кавказский регион. Поэтому на всем юге России ожидается неустойчивая погода с частыми ливнями и грозами. Ситуация на юге страны будет достаточно сложной - где-то из-за обилия дождей, а где-то из-за их нехватки.

"Меньше всего осадков достанется Крыму, который грозовые тучи в ближайшие сутки обойдут стороной, и до конца текущей недели благодаря влиянию антициклона вероятность осадков на Крымском полуострове не ожидается высокой. Краткие дожди могут "брызнуть" лишь в отдельных районах, но принесут незначительное количество влаги - выпадет не более 2-3 мм осадков. Ситуация на полуострове с водой по-прежнему будет оставаться напряженной", - пояснила Волосюк.

А вот на Кубани и Северном Кавказе дождей прогнозируется достаточно много. Наиболее интенсивные ливни на территории Краснодарского края пройдут в четверг и пятницу, в республиках Северного Кавказа сильные ливни с грозами придутся на конец рабочей недели и на начало выходных. В отдельных районах Кавказа может выпасть порядка 15-20 мм осадков или до трети месячной нормы. Такое количество влаги может привести к поднятию уровня воды в горных реках, добавила ведущий специалист центра погоды.