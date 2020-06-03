Минкультуры и Минобрнауки обсуждают увеличение бюджетных мест для творческих вузов

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Министерство культуры и Министерство науки и высшего образования РФ прорабатывают возможность увеличения бюджетных мест в творческих вузах. Как сообщила в среду заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в эфире радиостанции "Комсомольская правда", соответствующая инициатива отправлена в правительство РФ.

"Мы обсуждаем этот вопрос не только с нашими ректорами, но и внутри министерства культуры, мы это обсуждаем с министерством науки и высшего образования. Очень рассчитываем, что дополнительные бюджетные места сегодня будут добавлены и творческим вузам. Мы соответствующую потребность направили как в Минобрнауки, так и в правительство для дальнейшего рассмотрения", - сказала она.