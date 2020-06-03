В Уфе откроется почетное консульство Болгарии

СОФИЯ, 3 июня. /ТАСС/. Болгария откроет свое почетное консульство в Уфе, почетным консулом станет гражданин России Ярослав Шредер. Решение об этом было принято в среду на заседании правительства республики.

"У Ярослава Шредера богатый опыт работ на руководящих позициях в частном секторе, а в настоящее время он является генеральным директором предприятия "СП Уфа", специализирующегося в области гражданского строительства. Его общественная деятельность связана с Болгарией: он активно сотрудничает и проводит культурные мероприятия с болгарским сообществом в Уфе, а с 2009 года является председателем региональной общественной организации "Дружба народов Башкирии и Болгарии", - говорится в сообщении правительственной пресс-службы.

Подчеркивается, что цель открытия почетного консульства Болгарии в Уфе - "развитие отношений с РФ, активизация торгово-экономических отношений и расширение сотрудничества в областях взаимного интереса".