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Аккаунт Рогозина в Twitter передан Роскосмосу

У аккаунта почти 799,7 тыс. подписчиков, его будут использовать для продвижения новостей госкорпорации

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Страница генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальной страницей госкорпорации. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Страница генерального директора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации", - отметили в пресс-службе.

Сейчас у бывшей личной страницы Рогозина в Twitter почти 799,7 тыс. подписчиков. Она была зарегистрирована в мае 2009 года. Теперь фото аккаунта заменено на логотип госкорпорации.

У другой страницы Роскосмоса в Twitter сейчас около 153,6 тыс. подписчиков. Она зарегистрирована в январе 2014 года.

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