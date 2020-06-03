Аккаунт Рогозина в Twitter передан Роскосмосу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Страница генерального директора Роскосмоса Дмитрия Рогозина в Twitter стала официальной страницей госкорпорации. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"Страница генерального директора ГК "Роскосмос" Дмитрия Рогозина в Twitter имеет большое количество подписчиков, поэтому было принято решение использовать это для дополнительного продвижения и распространения новостей госкорпорации", - отметили в пресс-службе.

Сейчас у бывшей личной страницы Рогозина в Twitter почти 799,7 тыс. подписчиков. Она была зарегистрирована в мае 2009 года. Теперь фото аккаунта заменено на логотип госкорпорации.

У другой страницы Роскосмоса в Twitter сейчас около 153,6 тыс. подписчиков. Она зарегистрирована в январе 2014 года.