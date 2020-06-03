Минздрав: выбор гидроксихлорохина обоснован при лечении части пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отечественный опыт и большое количество зарубежных исследований указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина в низких дозах у некоторых групп пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства в среду.

"На сегодня следует отметить, что значительный массив опубликованных результатов зарубежных исследований, а также отечественный опыт все же указывают на обоснованность применения гидроксихлорохина при его назначении в определенных группах пациентов с COVID‐19 в низких дозах, в меньшей степени ассоциированных с нарушениями сердечного ритма", - говорится в документе.

Список возможных лекарств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых насчитывает 14 препаратов, добавили в ведомстве.

Минздрав, в частности, в список препаратов, применяемых для лечения COVID-19, был включен препарат фавипиравир.

В документе, отмечается, что список возможных к назначению лекарственных средств для лечения заболевания у взрослых включает фавипиравир, гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир. Среди препаратов упреждающей противовоспалительной терапии - тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитониб, тофацитиниб.