Суд взыскал с авиакомпании "Россия" 80 тыс. рублей за посадку детей отдельно от матери

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Жительница Петербурга отсудила у авиакомпании "Россия" компенсацию морального вреда в размере 80 тыс. рублей за то, что двоих детей посадили на борт самолета отдельно от нее, после чего Ространснадзор выявил нарушения. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

По данным пресс-службы, иск к перевозчику подала жительница города Ольга Евдокимова. "Суд исковые требования Евдокимовой удовлетворил частично, взыскав с АО "Авиакомпания Россия" в пользу Евдокимовой компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, в пользу С. - 30 000 рублей, в пользу М. - 30 000 рублей", - говорится в сообщении.

Как следует из содержания иска, Евдокимова в 2018 году купила билеты без указания номеров посадочного места в салоне самолета в Черногорию из Петербурга и обратно. Когда она с детьми вылетала из Тивата, в аэропорту ее детей в возрасте 5 и 7 лет посадили на третий ряд салона самолета, а ее посадили на девятый ряд.

Евдокимова после этого обратилась в Ространснадзор, который выявил, что это является нарушением прав пассажиров, так как дети находились в полете в стрессовой ситуации. Мать в суде также настаивала, что из-за полета отдельно от нее у одного ребенка развилась болезнь, так как она не могла оказать ей помощь из-за такой рассадки по салону.

На суде представитель авиакомпании "Россия" сообщил, что не может нести ответственность, так как компания билеты не продавала и денег с пассажира не получала. Евдокимова, согласно материалам дела, требовала с авиакомпании 500 тыс. рублей компенсации. Суд отказал во взыскании такой суммы морального ущерба, снизив его до 80 тыс. рублей.