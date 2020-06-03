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Пандемия коронавируса нового типа
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Минздрав: поражения кожи могут быть первыми симптомами коронавирусной инфекции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Поражение кожи, в частности сыпь, могут быть первым симптомом заражения человека новой коронавирусной инфекцией, говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства в среду.

"Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных COVID‐19 инфекцией, а также собственный опыт продолжающегося динамического наблюдения наших соотечественников, страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу, что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции", - говорится в тексте. 

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РоссияПандемия коронавируса нового типа
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