Минздрав: поражения кожи могут быть первыми симптомами коронавирусной инфекции

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Поражение кожи, в частности сыпь, могут быть первым симптомом заражения человека новой коронавирусной инфекцией, говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства в среду.

"Анализ накапливающихся в литературе описаний клинических наблюдений кожных сыпей у больных COVID‐19 инфекцией, а также собственный опыт продолжающегося динамического наблюдения наших соотечественников, страдающих этим вирусным заболеванием, позволяет прийти к выводу, что поражения кожи могут быть первыми признаками начала коронавирусной инфекции", - говорится в тексте.