В Россельхознадзоре назвали симптомы коронавируса у кошек

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Россельхознадзор назвал признаки коронавируса у животных, отметив, что для кошек ими являются температура, кашель и насморк. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Согласно информации, опубликованной на сайте Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), у кошек (домашних и диких), а также норок преимущественно отмечались клинические признаки острой респираторной инфекции. В частности, у животного фиксировали повышенную температуру, кашель, чихание, истечения из носовой полости и глаз", - отмечается в сообщении.

Как добавили в ведомстве, у отдельных животных наблюдались признаки острой кишечной инфекции, сопровождавшейся рвотой и диареей. У собак заболевание проходило бессимптомно.