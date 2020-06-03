Депутаты Петербурга приняли закон о бесплатном горячем питании для школьников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в третьем - окончательном - чтении законопроект об обеспечении горячим питанием всех учащихся общеобразовательных школ города с 1 по 4 классы и учащихся из социально уязвимых категорий с 1 сентября 2020 года. В поддержку соответствующих изменений в Социальный кодекс города проголосовали 39 депутатов, передает корреспондент ТАСС.

Законопроект, внесенный ранее фракцией "Единая Россия", предусматривает, что бесплатным горячим питанием (завтраками) будут обеспечены все учащиеся общеобразовательных школ Санкт-Петербурга с первого по четвертый классы, независимо от места жительства и гражданства. Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) или комплексный обед (по выбору родителей) будут получать учащиеся первых-одиннадцатых классов, обучающиеся по адаптированной образовательной программе, инвалиды, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, страдающие хроническими заболеваниями, воспитывающиеся в малообеспеченных и многодетных семьях, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, обучающиеся в спортивных и кадетских классах. Кроме того, двухразовое горячее питание или комплексный обед (по выбору) получат учащиеся профессиональных образовательных учреждений, которые являются инвалидами, детьми-сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей, находятся в трудной жизненной ситуации, а также те, кто воспитываются в многодетных семьях.

Согласно тексту документа, все эти меры должны быть введены в действие во всех школах Санкт-Петербурга с 1 сентября 2020 года.

Закон направлен на выполнение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в послании к Федеральному Собранию от 15 января. Глава государства предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России: в тех регионах, где уже есть техническая готовность, это нужно сделать с 1 сентября 2020 года, а в целом по стране подобная мера должна быть реализована не позднее 1 сентября 2023 года.