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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус может вызывать бред у пожилых

При этом у больных пожилого возраста могут отсутствовать лихорадка, кашель, одышка, отметили в Минздраве
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция у пожилых людей может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства в среду.

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"У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", - говорится в документе.

Минздрав России подготовил новую, седьмую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В них уточнены некоторые симптомы, особенности протекания инфекции у пожилых людей, а также показания для госпитализации.

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