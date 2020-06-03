Коронавирус может вызывать бред у пожилых

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция у пожилых людей может сопровождаться такими атипичными симптомами, как падения, бред, конъюнктивит, тахикардия. Об этом говорится в седьмой версии временных методических рекомендаций Минздрава России, опубликованных на сайте ведомства в среду.

"У пациентов старческого возраста может наблюдаться атипичная картина заболевания без лихорадки, кашля, одышки. Симптомы COVID-19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза. Атипичные симптомы COVID-19 у пациентов пожилого и старческого возраста включают делирий, падения, конъюнктивит. Могут наблюдаться бред, тахикардия или снижение артериального давления", - говорится в документе.

Минздрав России подготовил новую, седьмую версию временных методических рекомендаций по диагностике и лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. В них уточнены некоторые симптомы, особенности протекания инфекции у пожилых людей, а также показания для госпитализации.