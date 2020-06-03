Маршрут кругосветки барка "Седов" могут изменить из-за коронавируса

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Барк "Седов", который в среду в рамках кругосветного плавания в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне зашел во Владивосток, готов ко второму этапу экспедиции, но его маршрут может быть скорректирован из-за коронавируса. Об этом сообщил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук на пресс-конференции в ТАСС.

Фрегат "Паллада" и барк "Седов", совершающие кругосветку, прибыли во Владивосток утром в среду. Экспедиция "Паллады" завершилась в Приморье, "Седов" же после стоянки в столице Приморья, во время которой планируется пополнить запасы и сменить курсантский состав, продолжит экспедицию и вернется в родной Калининград в октябре.

"Мы считаем, что маршрут барка "Седов" продуман максимально с точки зрения безопасности. Да, мы возможно исключим некоторые порты захода, где будет наблюдаться пандемия коронавируса, и считаем, что барк "Седов" полностью будет готов осуществить второй этап кругосветной экспедиции", - рассказал Савчук на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной встрече в российских портах Владивосток и Калининград учебно-парусных судов Росрыболовства "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов".

Он уточнил, что маршруты предыдущих этапов пришлось скорректировать из-за коронавируса, а некоторые мероприятия из-за него прошли в онлайн-формате. Кроме того, выход экипажей на берег был ограничен, и запасы пришлось пополнять без схода на берег. По его словам, эта ситуация показала, что парусные суда бьют рекорды по автономности плавания.

Савчук отметил, что, несмотря на коронавирус, обучение курсантов продолжается, и в дальнейшем работа судов Росрыболовства в море будет продолжена. "У нас в планах есть участие и в регатах, и в больших мероприятиях, все будет зависеть от коронавирусной инфекции, поэтому некоторые практики будут ограничены портами захода", - уточнил он.

Об экспедиции

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летию Великой Победы, участвуют учебные парусные суда "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря.

Плавания "Седова" и "Паллады" кругосветные, а "Крузенштерна" — трансатлантическое. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.