Минздрав подготовил закон о медицинских изделиях, вводимых в гражданский оборот

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Минздрав России подготовил законодательные изменения в действующую правовую базу, согласно которым станет обязательным уведомление надзорных ведомств о медицинских изделиях, вводимых в гражданский оборот. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в легкой промышленности.

"Мы подготовили закон, изменения в нормативно-правовое регулирование, где вводится такая же норма, как по лекарственным препаратам - обязанность уведомлять надзорные ведомства об объемах вводимых в гражданский оборот медицинских изделий, чтобы мы четко понимали все объемы изделий, которые используются на территории РФ", - сказал он.

Как отметил министр, "по лекарственным препаратам у нас такая норма действует уже четыре года и позволяет нам оперативно управлять [отраслью]".