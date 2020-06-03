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МЧС открыло свой канал и исторический блог на площадках "Яндекса"

На каналах будет публиковаться оперативная информация и официальные комментарии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. МЧС РФ создало канал на "Яндекс. Эфир" и исторический блог на "Яндекс. Дзен", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ведомства.

"Для МЧС России появление в информационном пространстве новых площадок является возможностью рассказать более широкому кругу аудитории о правилах безопасности. Такой площадкой стал "Яндекс. Эфир". Нюансы работы чрезвычайного ведомства и лайфхаки по безопасности вы узнаете из программы "МЧС-101", которая каждую неделю будет выходить на канале. Кроме того, будет публиковаться оперативная информация и официальные комментарии", - сказали в пресс-службе.

Также на "Яндекс. Дзен" ведомство открыло блог, в котором обещает публиковать истории крупнейших катастроф, обзор музейных экспонатов и другое. В целом МЧС РФ присутствует во всех популярных соцсетях.

"МЧС России открыто для аудитории всех возрастов, привыкшей к разным источникам и форматам информации. И мы используем все современные возможности для повышения культуры безопасности", - добавили в пресс-службе.

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