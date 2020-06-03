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Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и "Ведомостям"

Суть исковых требований неизвестна

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

"Суд вернул иски Керимова к ООО "Версия", АО "Бизнес Ньюс Медиа" и АО "Ас Рус Медиа" о защите чести и достоинства в связи с неподсудностью их рассмотрения Гагаринским судом Москвы", - сказала она.

Суть исковых требований неизвестна, ответчиками по иску заявлены учредители газет.

Теги
РоссияКеримов, Сулейман Абусаидович
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