Суд вернул сенатору Керимову иски к Forbes и "Ведомостям"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы вернул иски о защите чести, достоинства и деловой репутации от члена Совета Федерации Сулеймана Керимова к газетам "Версия", "Ведомости" и журналу Forbes. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Игошина.

"Суд вернул иски Керимова к ООО "Версия", АО "Бизнес Ньюс Медиа" и АО "Ас Рус Медиа" о защите чести и достоинства в связи с неподсудностью их рассмотрения Гагаринским судом Москвы", - сказала она.

Суть исковых требований неизвестна, ответчиками по иску заявлены учредители газет.