Зиничев назвал причину разлива топлива на ТЭЦ в Норильске

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Причиной разгерметизации резервуара для хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске стало проседание свай фундамента. Об этом в среду сообщил глава МЧС Евгений Зиничев в ходе совещания у президента России Владимира Путина.

"По предварительной информации, из-за проседания свай фундамента произошла разгерметизация резервуара, в результате произошел разлив топлива на технологическую дорогу с последующим возгоранием. Одновременно продолжилась утечка топлива в акваторию рек Далдыкан и Амбарная", - сказал он.

Сотрудники ТЭЦ-3 пытались два дня самостоятельно ликвидировать разлив топлива, не сообщая спасателям, отметил Зиничев. "В подразделения МЧС России информация о чрезвычайной ситуации поступила по линии Единой дежурной диспетчерской службы только 31 мая. Все это время предприятие пыталось собственными силами ликвидировать последствия разлива", - доложил он президенту РФ Владимиру Путину.

Группировка спасателей, принимающих участие в ликвидации последствий разлива дизельного топлива, будет увеличена на 100 человек. "Завтра авиацией МЧС России в район ЧС будут доставлены 100 человек Сибирского спасательного центра. Кроме того, для решения вопросов по переброске личного состава непосредственно в район работает вертолет Ми-8", - сказал Зиничев.

Специалисты уже собрали более 100 тонн нефтепродуктов и грунта с места разлива дизельного топлива. "Для локализации последствий разлива требуется проведение значительного объема работ по сбору нефтепродуктов в акватории рек и на прилегающих землях. В настоящее время собрано 100 тонн нефтепродуктов и загрязненного грунта, и, конечно, остро стоит вопрос с их утилизацией", - доложил Зиничев.